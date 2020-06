"Ça me semble difficile d'avoir une place au Real Madrid"

Le milieu de terrain espagnol est prêté pour toute la saison à Arsenal par le Real Madrid et il existe moult spéculations sur son avenir. Alors que plusieurs joueurs prêts à revenir à Madrid suite à des retour de prêts cet été, il y aura 37 joueurs dans l'équipe première de Zinedine Zidane la saison prochaine.

L'ancien joueur espagnol du Betis aurait une relation plutôt tendue avec Zinedine Zidane et n'a débuté que quatre matches de Liga avec le Français lors de la saison 2017/18.

"Mais je suis aussi heureux à Arsenal et je dois les respecter, je suis concentré sur les matchs restants. Mon objectif est de jouer l'année prochaine et il sera difficile au Real Madrid de jouer 40 matchs et de se sentir important. Cette année, j'ai été heureux de jouer et l'année prochaine, je veux faire de même", a-t-il expliqué à la 'Cadena SER'.

"La décision, c'est à moi de la prendre et je veux être là où je serais le plus à l'aise. L'entraîneur m'a dit de jouer un an à l'extérieur du club et j'aurai une discussion avec lui pour la saison à venir. Je veux être important la saison prochaine et ce serait difficile au Real Madrid après la grande saison qu'ils font cette année. Je ne ferme la porte à personne", a-t-il ajouté.