Arsenal critiqué pour sa gestion du choc de David Luiz

L'un des faits de jeu les plus marquants de ce week-end de Premier League a été le contact entre David Luiz et Raúl Jimenez dans le match entre Arsenal et Wolverhampton. L'attaquant s'en est moins bien sorti que son adversaire, il a même dû subir une opération pour une fracture du crâne.

Mais le Brésilien a également été blessé. Il a dû être bandé avec un pansement compressif assez visible car il saignait beaucoup. Mikel Arteta a décidé de le sortir à la mi-temps, ce qui, selon le 'Daily Mail', a suscité beaucoup de controverses en Angleterre.

Plusieurs groupes de fans et médias critiquent cette décision. Ils estiment que le défenseur aurait dû sortir immédiatement pour récupérer. Et ce n'est pas tout : une fois le match terminé, le club des Gunners a autorisé son joueur à rentrer chez lui en voiture (toujours selon le 'Daily Mail'), une décision qui a également été remise en question.

Il faut rappeler que le match entre Arsenal et Wolverhampton a dû être arrêté pendant une dizaine de minutes pendant que Raúl Jimenez était soigné. Le Mexicain a quitté le terrain dès qu'il a pu être déplacé. Fábio Silva est entré à sa place pour le reste du match, tandis que David Luiz est resté sur le terrain.