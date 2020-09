"Arsenal devrait prioriser Partey aux dépens d'Aouar"

Arsenal adopte la bonne approche en cherchant en priorité des renforts en milieu de terrain, c'est ce que pense Nigel Winterburn, son ancien joueur. Ce dernier invite Mikel Arteta, le manager de l'équipe, à donner la priorité au recrutement de Thomas Partey plutôt qu'à celui d'Houssem Aouar si jamais il n'y avait de place que pour un seul transfert d'ici la fermeture du mercato.

Les Gunners explorent actuellement des options sur les marchés espagnol et français. Le milieu de terrain de l'Atletico Madrid, Partey, est inscrit depuis un certain temps dans les petits papiers des Londoniens, tandis que le meneur de jeu lyonnais Aouar est devenu un talent très courtisé à seulement 22 ans.

Winterburn admet que s'il y a possibilité d'enrôler les deux alors elle devrait être saisie par Arsenal. Il n’est cependant pas convaincu qu’un double accord puisse être conclu, compte tenu des contraintes financières au nord de Londres, et estime que la puissance de Partey devrait être privilégiée sur la technique d’Aouar si un raid venait à être lancé.

"Partey est parfait pour casser les lignes adverses"

L'ancien défenseur des Gunners a déclaré à 'FreeSuperTips': "Thomas Partey et Houssem Aouar sont des joueurs qui ont le bon profil pour Arsenal. Parfois, pendant de longues périodes, le club a une bonne possession du ballon. Mais lorsque les équipes se mettent en place défensivement, elles ont du mal à contourner l'adversaire (...) J'ai dit au cours des deux dernières saisons, que l'équipe d'Arsenal doit être changée et rafraîchie. Mikel Arteta est arrivé, il a abordé les problèmes défensifs, et en considérant Houssem Aouar et Thomas Partey, il semble qu'il commence également à résoudre les problèmes au milieu de terrain. Le gros problème d’Arsenal est qu’ils ont tellement de joueurs de milieu de terrain qu’ils ont probablement besoin d’en vendre avant de pouvoir en recruter. Cependant, des joueurs comme Thomas Partey et Houssem Aouar sont des joueurs particuliers et je suis content qu'Arsenal les piste".

"Ce sont différents types de joueurs qui peuvent renforcer un milieu de terrain. J'aime beaucoup Partey parce qu'il est rapide, solide et puissant autant sur le ballon que sur le joueur. Il y a eu des moments dans le passé où Arsenal n'a pas réussi à faire face à ses opposants à cause du rythme des autres équipes sur la contre-attaque, ce que Partey pourrait faire, a enchéri le vainqueur du doublé en 1998. Il prend le ballon dans des situations compliquées et a le pouvoir et la capacité de dépasser les milieux de terrain adverses. Une fois que vous commencez à éliminer de cette manière, comme le fait Partey, vous avez tendance à ouvrir de l'espace dans et autour de la défense de l'opposition. Avec la vitesse qu'a Arsenal devant, ils peuvent en profiter et causer des dégâts. Mikel Arteta n'est pas totalement satisfait du milieu de terrain qu'il a actuellement et il semble vouloir le changer. Comme toujours avec Arsenal, il faut beaucoup de temps pour faire avancer les choses. Nous allons juste devoir à nouveau attendre et voir, mais je ne pense pas qu'Arsenal ait l'argent pour les amener tous les deux. De plus, lorsque nous discutons de signatures idéales, nous oublions de nous demander si ces joueurs veulent rejoindre Arsenal, et c'est la chose la plus importante. Donc, nous devons attendre et voir, mais ma préférence des deux serait Thomas Partey. "