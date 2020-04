"Arsenal doit prolonger Aubameyang"

Le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang va prendre fin en juin 2021 avec Arsenal et la moitié de l'Europe s'intéresse à son profil à l'approche du mercato estival.

Selon Bacary Sagna, les Gunners ne peuvent pas se permettre de faire l'erreur de laisser l'ancien joueur de Saint-Étienne filer et doivent faire de sa prolongation une priorité.

"Il ne peut pas partir maintenant qu'Arsenal est en train de construire quelque chose de fort. Qu'ils ne dépensent pas 150 millions d'euros, ils n'ont qu'à en dépenser 50 et prolonger Aubameyang", déclaré Sagna pour 'AS'.

L'ancien joueur d'Arsenal a comparé la situation d'Aubameyang avec celle de Van Persie : "C'est la même chose qu'avec Van Persie et nous devons apprendre de cette situation. Auba le mérite."

"Aubameyang est le meilleur attaquant de Premier League. Il y a un an, on m'a demandé s'il était de classe mondiale et j'ai dit non. Certains se sont mis en colère mais moi je savais qu'il pouvait faire beaucoup but. Un an plus tard, dès qu'il est devant le but, il marque", continue le Français.