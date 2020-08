"Arsenal en a plus besoin que Chelsea"

Cesc Fabregas a joué en faveur d’Arsenal pendant huit ans (2003-2011) puis quatre saisons et demi à Chelsea (2014-2019). Dans une interview pour 'Telegraph', l'ancien du Barça a été interrogé pour choisir entre les Gunner et les Blues :

"Arsenal... Ils en ont plus besoin. Chelsea a remporté chaque année un trophée, c'est donc différent dans ce cas. En termes de trophées, Arsenal en a davantage besoin, de la confiance pour l'année prochaine et une qualification en Coupe d'Europe. Chelsea est en Ligue des champions et Arsenal n'a rien pour le moment."

Les Gunners ont terminé 8ème au classement de Premier League, ratant les places pour l'Europe après avoir été éliminés en League Cup et en Ligue Europa. Si Arsenal gagnent pas la FA Cup, les Gunners ne seront pas européens la saison prochaine, une première depuis 25 ans.