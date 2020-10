Arsenal déroule face à Dundalk en Europa League

Après une première victoire la semaine passée, Arsenal s'est de nouveau imposé ce jeudi soir sur la pelouse de l'Emirates Stadium contre les joueurs de Dundalk.

Mikel Arteta avait fait le choix de laisser ses deux buteurs Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette sur le banc et avait aligné Nketiah, Pépé et Nelson en attaque.

Pas de regret pour l'entraîneur espagnol, puisque les Gunners n'ont pas eu trop de mal à se défaire de l'adversaire du soir. Ils ont d'ailleurs plié le match en quelques minutes seulement.

Avant la pause, Eddie Nketiah a ouvert le score (41e), avant de voir Joe Willock doubler la mise (44e). Et quelques secondes après la reprise, c'est Nicolas Pépé qui a inscrit le troisième.

Un splendide but de la part de l'international ivoirien, pour confirmer le succès d'Arsenal. Six points sur six pour Arsenal, leader de son groupe devant Molde (six points également).