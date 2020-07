Deux cadeaux des Reds pour un succès chanceux des Gunners

Machine parfaitement huilée jusqu’au confinement, l’équipe de Liverpool semble être revenue rouillée de son domicile. Depuis la reprise, les Reds ne sont plus aussi conquérants, en témoigne cette nouvelle défaite concédée sur la pelouse d’Arsenal (1-2) ce mercredi, dans le cadre de la 36e journée de Premier League. Et que dire de la manière…

C’est simple : Liverpool reste capable du meilleur, à l’image de cette action léchée de Roberston et son centre millimétré pour l’ouverture du score de Mané (20).

Lacazette fait (très) mal aux Reds

Mais les Reds alternent désormais avec le pire, et ils l’ont produit par deux fois face aux Gunners : sur la première action, Van Dijk a littéralement offert l’égalisation à Lacazette en manquant sa passe en retrait.

Seul face à Alisson, le buteur français n’avait plus qu’à faire trembler les filets, et il l’a fait (32e). Un avertissement qui n’a pas été entendu par les hommes de Jürgen Klopp… Dix minutes plus tard, le gardien des Reds manquait lui aussi sa relance, directement dans les pieds de Lacazette, qui a déposé le ballon dans la surface pour Nelson, plein de sang-froid devant la cage (44e) !

Arsenal croit encore à l’Europe !

Deux buts sur deux erreurs, et puis plus rien pour les Gunners, qui n'ont frappé que... trois fois dans la partie.. En effet, Liverpool a multiplié les offensives par la suite, et Arsenal a reculé dans ses 16 mètres. Une tactique récemment couronnée d’échec face à Leicester (1-1).

Mais cette fois, les hommes de Mikel Arteta ont su tenir. De quoi leur permettre de s’emparer de la 9e place avec 53 points, à 3 petites longueurs de la 6e place qualificative pour la Ligue Europa, actuellement détenue par Wolverhampton.