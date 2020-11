Mikel Arteta attend un Nicolas Pépé exemplaire

Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, a déclaré qu'il n'y avait aucune excuse pour le carton rouge "inacceptable" de Nicolas Pépé. L'ailier ivoirien s'est vu indiquer le chemin des vestiaires en début de la seconde mi-temps à Leeds, dimanche dernier, pour avoir donné un léger coup de tête au joueur adverse, Ezgjan Alioski.

L'expulsion de l'ancien joueur du LOSC était la cinquième d'Arsenal en Premier League depuis qu'Arteta est en charge de l'équipe, c'est à dire depuis décembre 2019. C'est au moins deux de plus que tout autre club de ce championnat. "Je lui ai parlé et c'est inacceptable. À ce niveau, vous ne pouvez pas faire ça", a ainsi pesté l'Espagnol.

En mauvaise posture après ce geste malheureux, l'Ivoirien a tenu à présenter ses excuses via son compte Instagram personnel. "J'ai laissé tomber mon équipe à un moment crucial du match et il n'y a aucune excuse à mon comportement. Je suis profondément désolé et je voudrais m'excuser auprès des fans, de mes coéquipiers, de mon entraîneur et de tous les autres membres du club", a écrit le joueur de 25 ans sur Instagram. Faute avouée, à moitié pardonnée ?

Visiblement, Mikel Arteta est prêt à faire preuve de compréhension, mais attend de son ailier offensif un comportement irréprochable dorénavant. "Il a besoin de sentir que moi et le club allons le protéger. On lui laisse du temps et il a eu besoin d'un peu de temps pour s'adapter à la Premier League, une nouvelle ville, une nouvelle langue et un nouvel environnement", a-t-il déclaré en conférence de presse, mercredi. Désormais, Nicolas Pépé va devoir prouver à l'entraînement.

"Je vais être très exigeant car vous pouvez voir ce qu'il peut faire. Il a réagi de la bonne façon et j'espère que je pourrai voir un joueur qui le montre chaque semaine", a ensuite prévenu Mikel Arteta. Après neuf journées disputées en PL, Arsenal pointe à une décevante 11e place au classement, avec 14 points déjà laissés en route.