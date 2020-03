Mikel Arteta : "Déprimés, frustrés, déçus"

Finaliste l'année passée et en ballotage plus que favorable après sa victoire en Grèce (0-1) lors du match aller, Arsenal a été éliminé de la Ligue Europa dès les 16es de finale, vendredi soir, surpris à domicile par l'Olympiakos au terme des prolongations (1-2). Désormais, les Gunners devront se concentrer uniquement sur la Premier League pour espérer se qualifier en Coupe d'Europe. Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur Mikel Arteta a livré un discours sous le signe de la déception...

"Nous nous sommes entraînés aujourd'hui. Nous étions tous très déprimés, frustrés, déçus. Le premier message pour eux était que je suis juste derrière eux, merci pour l'effort qu'ils ont mis dans le jeu, pour l'attitude et la personnalité avec lesquelles ils ont joué et la façon dont ils ont réagi après que nous ayons concédé un but. Ils ont essayé, essayé et essayé encore. Ils méritaient complètement de gagner le match, mais il y a des aspects du jeu que nous devons mieux dominer si nous voulons continuer à rivaliser à ce niveau", a estimé l'entraîneur des Gunners face aux médias, soucieux de défendre les intérêts de ses joueurs, qui selon lui, ne sont pas à blamer.

"Cela fait partie de notre métier. Nous pouvons tomber et nous pouvons avoir des déceptions. Il s'agit de la façon dont nous réagissons individuellement et collectivement. Ensuite, mon travail consiste à essayer de les convaincre que dans le processus dans lequel nous sommes maintenant, il y a beaucoup de choses positives et aussi des choses que nous devons améliorer si nous voulons être beaucoup mieux en tant qu'équipe. C'est comme ça", a ensuite expliqué l'ancien adjoint de Pep Guardiola.

Si Arsenal peut nourrir d'énormes regrets suite à son élimination en Premier League, il ne faut pas oublier que les pensionnaires de l'Emirates Stadium deumeurent une équipe en reconstruction. Et que les fans des Gunners se rassurent, Mikel Arteta ne semble pas oublier la nature de sa mission.