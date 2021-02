Grâce à une très grosse entame de match et des premières minutes disputées à très haute intensité, Manchester City a rapidement fait la différence sur la pelouse d'Arsenal, dimanche, avant de gérer son avantage (0-1). Les hommes de Pep Guardiola ont signé une 18ème victoire consécutive et foncent vers un nouveau titre.



Intouchable depuis de longues semaines, Manchester City continue d'accroître son avance en tête de la Premier League et compte désormais dix points d'avance sur Leicester. Défait, Arsenal pointe pour sa part à une décevante 10ème place au classement, à 11 points de la 4ème place, synonyme de Ligue des Champions.

"En encaissant ce but rapidement, il aurait fallu ensuite être exceptionnel"

Au sortir de la rencontre, Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, a regretté le but encaissé en début de match. "Quand vous jouez contre la meilleure équipe d'Europe, tout devient difficile si vous leur faites un cadeau. En encaissant ce but rapidement, il aurait fallu ensuite être exceptionnel tout le reste du match et maîtriser tous les aspects du jeu. Mais on ne l'a pas fait. On a eu des très bons moments où on faisait jeu égal et c'était difficile pour eux", a-t-il analysé en conférence de presse.

"Mais quand nous parvenions à les percer, à trouver l'espace pour les attaquer et à être dans de bonnes situations, ce qui n'est pas simple contre eux, eh bien on loupait la dernière passe. Nous n'avons pas eu la qualité nécessaire pour marquer deux ou trois buts", a ensuite ajouté l'ancien adjoint de Pep Guardiola, à City.