Pierre-Emerick Aubameyang reconnaît ses difficultés

Le capitaine d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, admet qu'il a «beaucoup lutté» pour retrouver sa meilleure forme cette saison. Il estime aussi qu'il a les outils et l'attitude pour changer les choses alors que les Gunners cherchent à grimper au classement de la Premier League après un mauvais début de la saison 2020-2021.

Depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund en 2018, Pierre-Emerick Aubameyang a longtemps été l'homme à tout faire, suffisamment prolifique pour que le club lui remette le brassard de capitaine et lui offre un juteux contrat longue durée... Bref, le Gabonais était censé représenter le futur des Gunners.

Malheureusement, l'ancien de l'ASSE n'a pas réussi à retrouver son niveau d'antan, mais a promis aux fans qu'il continue de tout donner pour la cause et pense qu'il a ce qu'il faut pour se rétablir en tant que meilleur attaquant de l'équipe entraînée par Mikel Arteta et retrouver les sommets européens.

"Depuis le début de cette saison, j'ai beaucoup de mal"

S'adressant à 'Sky Sports', le joueur de 31 ans a déclaré : "Depuis le début de cette saison, j'ai beaucoup de mal, mais je pense que cela fait partie du football. Nous avons beaucoup donné à la fin de la saison pour remporter la FA Cup et nous qualifier pour la Ligue Europa car c'était vraiment important pour le club. Parfois, vous avez des hauts et des bas et vous devez gérer du mieux que vous pouvez. J'ai fait de mon mieux et jusqu'à présent, ce n'était pas la meilleure performance de ma part. Je suis toujours positif. Je pense que je peux renverser la vapeur". À la peine dans le jeu, pas toujours chose aisée de préserver son habituel sourire, si précieux pour le vestiaire.

"C'est vraiment difficile de gérer les deux, mais il faut être aussi positif que possible car l'équipe a besoin de vous. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, non seulement sur le terrain mais aussi dans les vestiaires pour les gars. Parfois, c'est difficile et peut-être que vous n'êtes pas de bonne humeur, mais vous devez trouver un moyen de changer cela et de donner une ambiance positive aux gars. (...) Pour le moment, nous jouons bien et nous devons suivre cette voie. Si nous gagnons les deux matchs à venir, nous pouvons renverser la situation. Nous ne sommes pas si loin du top six, c'est donc le moment de revenir dans la compétition", a ensuite ajouté PEA7.