Pour Berbatov, Aubameyang doit penser à gagner des titres

Passé par l'AS Monaco et l'AS Saint-Etienne, Pierre-Emerick Aubameyang n'a cessé de progresser ces dernières années, au point de devenir l'une des meilleures gâchettes offensives d'Europe. Après avoir explosé du côté du Borussia Dortmund, le Gabonais fait les beaux jours d'Arsenal, équipe pour laquelle il inscrit but sur but. Particulièrement courtisé, l'attaquant ne sait pas de quoi son avenir sera fait, et un départ dans les prochains moins n'est pas à exclure...

Les Gunners seraient-ils devenus trop petits pour lui ? C'est ce qu'estiment de plus en plus d'observateurs ces dernières semaines. Pour beaucoup, un tel attaquant se doit de jouer dans un club qui remporte des titres. Ce qui n'est pas le cas des Londoniens depuis de trop nombreuses années désormais. Cet avis est justement partagé par Dimitar Berbatov, ancien attaquant de Manchester United, qui estime qu'Arsenal ne convient plus à Pierre-Emerick Aubameyang.

"Demandez un peu à Auba s'il est heureux à Arsenal. S'il ne l'est pas, je comprends pourquoi... Ce qu'on veut dans le football, c'est remporter des trophées. On sait que le jeu d'Arsenal est attrayant et offensif, mais au final, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas décroché de titre. Ça peut être une vraie frustration pour un joueur", a ainsi déclaré le Bulgare pour 'Betfair', qui ajoute comprendre que la vie à Londres puisse être agréable pour un joueur de football.

"Le mode de vie, la façon dont le football se déroule, ses coéquipiers et la vie de sa famille à Londres sont autant de choses qui pourraient le faire rester. Être footballeur à Londres est génial, et c'est l'une des meilleures choses de tous les temps, surtout lorsque vous jouez pour une grande équipe comme Arsenal. Il ne manque que des trophées", a toutefois estimé l'ancien de l'AS Monaco. Une chose est sûre, l'été promet d'être agité pour le Gabonais.