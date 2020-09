Arsenal prépare une nouvelle offre pour Houssem Aouar

Ce samedi, 'Téléfoot' dévoilait qu'Arsenal avait soumis une offre de 35 millions à l'Olympique Lyonnais pour Houssem Aouar. Insuffisante pour Jean-Michel Aulas, '@James Benge', journaliste très renseigné sur Arsenal, annonce que le club londonien va déposer une nouvelle offre de 40 millions + 10 millions de bonus.

Si les Lyonnais souhaitaient récupérer 60 millions pour le jeune Français, l'approche de la fin du mercato pourrait accelérer les négociations et suffir pour attirer Aouar à Londres.

Pour le moment, il est bien dans l'équipe lyonnaise qui ira affronter Lorient, mais les choses pourraient changer après ce match.

I'm told that Arsenal are prepared to offer an initial €40m with €10m in add ons in a second bid for Houssem Aouar. https://t.co/FFLg7g83ru