Saliba : "Je méritais ma chance à Arsenal"

Saliba a été prêté à Nice, en début de semaine et a fait ses débuts lors de la défaite 2-0 contre Brest, mercredi.

C'était sa première apparition en compétition en près d'un an, et bien qu'il ait signé pour Arsenal à l'été 2019, il n'a pas encore joué pour les Gunners, ayant passé la saison dernière en prêt avec Saint-Etienne, son club formateur.

Arteta a affirmé qu'il n'était pas prêt pour la Premier League, mais Saliba a fait valoir qu'il aurait dû avoir une chance de faire ses preuves.

"L'entraîneur m'a immédiatement dit que je n'étais pas prêt. J'aurais au moins aimé avoir une chance de retrouver mon rythme", a-t-il déclaré aux médias vendredi.

"Mes six premiers mois ont été difficiles, car je venais de six mois où je ne pouvais pas m'entraîner parce que j'étais à la maison et ne pouvais pas m'entraîner à l'extérieur, ne pouvais pas jouer. Je suis arrivé là-bas alors qu'ils finissaient la saison de championnat, donc je m'entraînais seul. Dès leur retour de vacances, nous avons rapidement eu les premiers matches amicaux où je manquais de rythme et où j'étais un peu insuffisant physiquement."

Entre-temps, il n'a pas exclu un séjour prolongé à Nice, en suggérant que son prêt pourrait être prolongé de six à dix-huit mois.

"J'ai signé un contrat de six mois. Après ces six mois, nous verrons ce qui se passera. Mais pour l'instant, j'ai signé pour six mois, je vais tout donner, et ensuite nous verrons", a-t-il expliqué. "Ce qui est sûr, c'est que je venais des U23 d'Arsenal, et le rythme au niveau professionnel et au niveau U23 n'est pas le même. Je voulais jouer et je me suis tellement entraîné à Arsenal, c'est pourquoi l'entraîneur m'a fait rentrer directement mercredi. Mais il est certain que je n'avais pas joué depuis un certain temps et cela m'a fait du bien. Même si je suis jeune, je suis venu pour être un leader."

Prochain rendez-vous ce samedi contre Metz, avec l'objectif de renouer avec la victoire pour permettre aux Aiglons d'accrocher la première partie du classement à mi-saison. Une première partie de championnat qui n'aura pas été de tout repos sur la Côte d'Azur.