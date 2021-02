Arsenal songerait à acheter Dani Ceballos

Après deux années de prêt et des hauts et des bas à Arsenal, Dani Ceballos est heureux chez les Gunners, et le club londonien serait prêt à acheter le milieu de terrain espagnol.

Cependant, l'accord de prêt avec le Real Madrid ne contient pas d'option d'achat, et il faudra négocier avec les Madrilènes pour le transfert de Dani Ceballos.

Selon les informations du 'Daily Star' et du 'Sun', les Madrilènes pourraient demander environ 25 millions d'euros pour le joueur espagnol. Reste à savoir si Arsenal sera prêt à payer une telle somme.

Et encore faut-il que Ceballos soit ouvert à l'idée de ne plus rejouer avec le Real Madrid, club avec lequel il a toujours eu l'espoir de triompher pendant sa carrière.