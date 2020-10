Arteta défend Aubameyang, mais lui en demande plus

Après la victoire contre Vienne en Europa League (2-1), Arsenal se prépare à recevoir Leicester pour un match déterminant dans la qualification à la Champions League.

Pour l'occasion, Mikel Arteta était devant les médias, où il s'est exprimé sur Aubameyang, sujet à quelques critiques les derniers temps, parce qu'il a habitué les supporters à une régularité de joueur de classe mondiale.

"Les supporters attendent d'Auba qu'il marque à chaque match, parce que c'est un grand joueur, et qu'il l'a fait dans le passé. Mais c'est à nous de l'aider, de lui donner plus d'opportunités de marquer. On doit lui amener le ballon plus proche du but."

Il a aussi évoqué l'équipe de Brendan Rodgers : "C'est une équipe qui a beaucoup évolué l'année passée. Ils ont fait une très bonne saison et c'est toujours un défi de jouer contre eux. Nous attendons un grand match."