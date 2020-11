Arteta pointe du doigt son attaque

En marge du match de Premier League opposant Arsenal à Wolverhampton qui aura lieu demain (20h30) à l'Emirates Stadium, Mikel Arteta s'est exprimé en conférence de presse.

Après neuf journées de championnat et une place de 12e avec 13 points, l'entraîneur des Gunners a identifié l'une des lacunes de ses hommes, l'efficacité devant les buts.

"En fin de compte, tout se joue dans les deux surfaces et il est vrai que dans la surface adverse, nous n'avons pas été assez tueurs et nous en avons payé le prix sur quelques résultats. Et comme vous l'avez dit, en Coupe d'Europe, nous montrons plus de créativité dans les derniers mètres. Il est évident que les adversaires ne sont pas toujours les mêmes, mais c'est quelque chose que nous devons travailler", a-t-il déclaré face aux journalistes.