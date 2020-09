Arteta s'explique sur l'absence de Saliba

Pointée du doigt depuis plusieurs saisons, la défense d'Arsenal serait une des principales causes des mauvais résultats du club. Avec le récent recrutement de Gabriel en provenance du LOSC, Arsenal cherche à se renforcer défensivement.

La saison dernière, le club de Londres recrutait William Saliba, puis le prêtait aussitôt à son club, Saint-Étienne. Cette saison, le joueur intègre le groupe anglais mais ne figurait pas sur la feuille de match pour le lancement de la Premier League opposant Arsenal à Fulham.

Son coach a mis en avant sa jeunesse et évoque une période d'adaptation pour le défenseur central de 19 ans : "Je pense qu'il va lui falloir un certain temps pour s'adapter à notre façon de jouer, mais aussi pour s'adapter à la langue, au rythme, à l'intensité physique du pays. Nous devons également garder à l'esprit qu'il n'a pas beaucoup joué au football la saison dernière avec toutes les blessures qu'il a subies. Je pense donc que nous devrons être patients, choisir les bons matchs dans un environnement approprié et essayer de le laisser grandir parce qu'il a un très bon potentiel".