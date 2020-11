Arthur remercie Pirlo

Arthur Melo, le nouveau milieu de terrain de la Juventus, est revenu ce mercredi sur l'aide que lui a apporté son entraineur Andrea Pirlo à son arrivée.

"Il m'a beaucoup aidé, il sait ce que c'est que d'être milieu de terrain, il sait comment tirer le meilleur de chacun d'entre nous et j'ai beaucoup à apprendre de lui."

Le jeune milieu de terrain est aussi revenu sur son premier but inscrit avec la Selecao, après une bonne prestation individuelle.

"Je me souviendrai toujours de ce premier but, c'est difficile à expliquer. Cette victoire était importante pour moi, parce que c'est toujours spécial de jouer avec la sélection. Notre objectif est de se qualifier pour le Mondial, et c'est pour cela que nous travaillons. On peut toujours s'améliorer mais nous sommes sur le bon chemin."

À la fin de le trève internationale, le jeune Brésilien va devoir retourner à Turin, où ils luttent aussi pour reprendre la tête du championnat à l'AC Milan.

"En club comme en sélection, je dois continuer à travailler pour avoir de plus en plus d'opportunités"