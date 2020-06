Oleg Petrov veut conserver Wissam Ben Yedder

L'AS Monaco 2020-2021 se dessine en coulisses. Après l'arrivée d'Oleg Petrov en cours de saison en remplacement de Vadim Vasilyev et celle de Roberto Moreno en remplacement de Leonardo Jardim sur le banc de touche, le club de la Principauté a nommé ce mercredi un nouveau directeur sportif : Paul Mitchell. Le directeur sportif de l'ASM a un beau chantier devant lui. Dans une interview accordée à 'RMC', Oleg Petrov a commenté la nomination de son directeur sportif et lui a fixé un cap.

"Nous cherchions un directeur sportif pour une durée significative. Monaco est un projet spécial, donc il faut avoir quelqu'un qui correspond complètement aux besoins. Paul est une personne qui peut développer les talents. Il est un professionnel du sport moderne, qui utilise beaucoup de données et d'analyses. Il a fait ses preuves avec une très forte réputation en Europe. Il a démontré ses capacités au RB Leipzig, à Tottenham et Southampton. Il a obtenu des résultats dans des environnements très compétitifs", a expliqué le vice-président de l'AS Monaco.

"Nous nous attendons à ce que Ben Yedder reste à Monaco"

"L'objectif principal de Paul Mitchell ? Il en a beaucoup. Si on parle de parle de très grands objectifs, la mission du directeur sportif ici est de renforcer le système de détection, regroupement et développement des talents pour l’académie et l’équipe première. Il doit aussi introduire et développer une philosophie sportive au sein du club. Connecter l’académie et l’équipe professionnelle aussi. Il doit construire le club sportivement. L’objectif immédiat est de renforcer l’effectif, afin de ramener des résultats dès la saison prochaine et avoir plus de succès", a ajouté le Russe.

Oleg Petrov est conscient que l'AS Monaco va devoir dégraisser : "Vendre sera le plus important ? Je ne dirais pas cela, mais vendre sera une tâche importante bien sûr et nous travaillerons dessus ensemble. L’objectif sera d’équilibrer. Nous avons des joueurs à laisser partir. 76 joueurs sous contrat ? Parfois, le problème est exagéré. Nous avons effectivement une liste étendue de joueurs. Les gens parlent de ce nombre, mais généralement ils incluent tous les contrats professionnels de toutes les équipes. 26 joueurs sont issus de l’académie et cela n’a rien d’inhabituel. Pour les joueurs de l’équipe première, nous en avons un peu plus que ce dont nous avons besoin. Nous devons y travailler pendant le mercato."

Toutefois, le vice-président de l'AS Monaco ne veut pas perdre son meilleur élément, Wissam Ben Yedder : "La machine était déjà en route avant, et depuis les premiers jours de mon travail au club. Mais c’est une nouvelle page. Nous avons fait des changements significatifs avec le nouveau coach. Pas à pas, nous renforçons le club. L'avenir de Wissam Ben Yedder ? Nous voulons toujours garder Wissam. Il est grand atout pour le club, un grand pro. Nous nous attendons à ce qu’il reste à Monaco. Il n’est pas question qu’il quitte le club."