Asensio doit faire plus

La grave blessure subie avant le début de saison 2019-20 a été déterminante pour stopper les espoirs de Marco Asensio de mener le Real Madrid. Malgré un retour prometteur en fin de saison dernière, l'Espagnol n'a jamais retrouvé son niveau.

Déjà lors de la campagne 2018-19, une légère baisse de niveau avait été observée chez ce joueur qui avait impressionné lors de ses deux premières saisons au Real Madrid, et Asensio n'a pas su retrouvé ce niveau.

Jusqu'à présent cette saison, la confiance que Zinédine Zidane a en lui a été presque constante. Le milieu de terrain a joué dix matches, bien qu'il ait été remplaçant contre Villarreal et qu'il n'ait presque pas eu le temps de s'exprimer à son entrée.

Il n'a pas encore marqué ni fait de passe décisive. On exige davantage de lui, également au sein de la Roja, avec laquelle il a été appelé et a disputé deux matches contre les Pays-Bas et l'Allemagne.

Asensio poursuit sa remise à niveau après une blessure qui ruine la carrière de nombreux joueurs, mais de laquelle il est revenu à un niveau physique acceptable.

Bien qu'il ait encore de la marge pour revenir au niveau qu'on attend de lui, le Real Madrid est un examen constant que le natif de Palma ne réussit pas.