Asensio est intransférable pour le Real Madrid

Marco Asensio est le présent et le futur du Real Madrid. C'est l'avis de la direction merengue, qui estime que le joueur né aux Baléares devrait rester au club malgré le fait qu'un remaniement de l'équipe soit prévu pour cet été.

Selon 'AS', le Real Madrid a déjà refusé des offres très alléchantes pour Marco Asensio ces dernières années, certaines venant de grands clubs européens, et n'envisage pas non plus de le vendre, malgré la situation qui les oblige à trouver de l'argent.

Des joueurs comme Dani Ceballos, Luka Jovic ou Isco, et même Raphael Varane s'il ne prolonge pas avant l'été, occupent cette liste de joueurs "à vendre". Marco Asensio, non. Le club croit toujours qu'il peut exploser à un haut niveau malgré la grave blessure qu'il a subie l'année dernière.

Les derniers matchs n'ont pas été glorieux et Asensio a été critiqué à juste titre. En effet, il n'a inscrit que 2 buts lors de ses 30 derniers matches, mais le Real Madrid se veut très patient avec l'ailier.

Après tout, c'est sa première saison complète après avoir été absent une année entière et le club comprend que ce n'est pas tant une question de physique que de confiance. En outre, à 25 ans, il a encore beaucoup de football devant lui et le Real Madrid suppose que son avenir ne passe pas par Eden Hazard.

À 30 ans, les dernières opérations ont épuisé le Belge qui a perdu confiance dans sa capacité à diriger l'équipe à moyen terme malgré le soutien de Zinédine Zidane. D'autres comme Vinicius ou Rodrygo aspirent également à la position dans un trio qui veut devenir galactique.

Au loin, on trouve Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux grandes ambitions du Real Madrid. Les réunir est le scénario idéal, et le rêve des Madrilènes est que Marco Asensio occupe cette troisième place.