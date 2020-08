Claude Puel : "L’ambiance n’a plus rien à voir avec celle de la saison passée"

Depuis son arrivée sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel ne cesse de faire des choix forts. Arrivé en pompier de service, le technicien impose sa philosophie dans un club qui a fait appel à lui pour ses qualités de bâtisseur. Dans le Forez, il s'inscrit donc sur la durée. Alors que son équipe s'est classée à la 17ème place la saison dernière, elle aborde l'exercice 2020-21 avec une détermination nouvelle. Dans un entretien accordé à France Football, Claude Puel a fait le point.

"Toujours l’espoir de voir des joueurs techniques nous rejoindre"

"L’état d’esprit du groupe pendant la préparation estivale m’a agréablement surpris et l’ambiance n’a plus rien à voir avec celle de la saison passée. Ça ne râle pas, ça ne rechigne pas, tout le monde tire dans le même sens. Au niveau de la mentalité, de l’attitude et de l’implication, rien à dire, chez les jeunes comme les moins jeunes. Pareil sur le plan de la concentration, de la qualité dans les séances et de la fraîcheur mentale", a ainsi confié l'entraîneur de l'ASSE, satisfait.

"J’ai clairement dit à mes présidents que je ne fixe pas d’objectifs en termes de résultats. En fixer comment, d’abord? Je ne sais même pas quel sera le groupe définitif, une fois le mercato terminé le 5 octobre... Car voilà encore un truc complètement dingue qui complique le management des clubs et des effectifs. Jusqu’à la sixième journée, on va continuer à préparer et disputer des matches sans savoir si un joueur sera encore là le lendemain", a ensuite ajouté Claude Puel.

Concernant son projet de jeu, l'ancien de l'OL et de l'OGC Nice a déjà une idée bien précise. "En termes de jeu, l’idée, c’est d’avoir une équipe la plus complète possible. Capable à la fois de jouer haut ou bas, d’aller presser ou de récupérer en bloc, de faire des attaques rapides ou bien de construire le jeu et avoir la possession. En fait, c’est de pouvoir répondre à toutes les situations en essayant de mettre à chaque fois un maximum de qualité. Car ce que je recherche toujours en priorité chez un joueur, c’est la technique et l’intelligence de jeu. On repart d’un peu plus bas, avec un autre projet et toujours l’espoir de voir des joueurs techniques nous rejoindre. Ces dernières années, le club était sur une stratégie à court terme pour obtenir des résultats, mais aujourd’hui, ce n’est plus tenable économiquement", a-t-il précisé. Place à la stabilité.