Jack Grealish remonté contre la VAR

Jack Grealish pense que la VAR "ruine le jeu" après qu'Aston Villa se soit vu refuser l'égalisation tardive contre West Ham (2-1), lundi soir. Ayant auparavant raté un penalty, Ollie Watkins pensait avoir égalisé dans le temps additionnel, avant que son but ne soit refusé après utilisation du VAR pour un hors-jeu très discutable.

Une nouvelle controverse sur la VAR en Premier League, celle de trop pour Jack Grealish, qui a déclaré que le système nuisait au jeu. "En ce qui concerne le VAR, j'ai déjà partagé mon point de vue et cela devient maintenant embarrassant avec certaines décisions", a écrit l'international anglais sur Twitter.

Un avis partagé par Dean Smith, l'entraîneur d'Aston Villa. "Nous avons eu un penalty que nous avons manqué et un but refusé pour une partie de son corps qui ne peut pas mettre le ballon dans le filet de toute façon", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Le but qu'Ollie marque à la fin, ils l'ont donné comme hors-jeu pour son bras, mais la seule raison pour laquelle son bras est là-bas est qu'il est victime d'une faute. Il marque ou c'est un pénalty. Je ne comprends toujours pas cela", s'est interrogé le technicien.

"Je vais bien si c'est une ligne rouge et qu'elle indique qu'il est hors-jeu. C'est la règle. Mais si son bras est là parce qu'il est victime d'une faute, c'est un pénalty. Je ne vais pas rentrer chez moi et penser à VAR. Cela frustre tout le monde, mais ça ne sert à rien de m'énerver à ce sujet. C'est arrivé, je ne peux rien y faire maintenant".

Ces dernières semaines, les polémiques liées à l'arbitrage ne manquent pas en Premier League, tout comme en France d'ailleurs. Il y a quelques jours, Brighton s'est vu accorder un penalty controversé pour faire match nul contre Liverpool. Il y a de plus en plus d'appels au changement et l'ancien défenseur de l'Angleterre et de Liverpool, Jamie Carragher, a déclaré que c'était nécessaire de faire évoluer les choses, lui qui était pourtant un fervent défenseur de cette nouvelle technologie à ses débuts.

"J'étais un grand fan du VAR. Ils l'ont amené pour aider le jeu et je le défendais au début car il y avait des problèmes de démarrage, mais maintenant nous sommes au stade où la majorité des gens dans ce pays se reposent (...) Si je pouvais revenir en arrière, j'utiliserais VAR d'une manière différente", a-t-il déclaré à Sky Sports.