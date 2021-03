Morgan Sanson choqué par la Premier League

Après quatre saisons du côté de l’OM, Morgan Sanson a fait le choix de relever un nouveau challenge et connaitre une première expérience à l’étranger. À 26 ans, le milieu de terrain français s’est engagé cet hiver jusqu’en 2025 avec Aston Villa. Un transfert qui a rapporté près de 16 millions d'euros à Marseille.

Le milieu de terrain, qui aura disputé en tout 156 matchs avec le club marseillais (25 buts et 22 passes décisives) et disputé une finale de Ligue Europa en 2018, n'avait pas caché son émotion avant de quitter la cité phocéenne. "Quatre ans... La vie va vite, la carrière très vite... La fin d'une aventure incroyable et inoubliable ici dans la ville du football. Je suis arrivé à Marseille tel un minot de 22 ans, j'en repars père de famille. Ce club m'aura fait grandir sportivement et humainement".

"Je pensais bien travailler en France mais j’ai été surpris ici"

À Aston Villa, l'ancien du MHSC doit pour l'instant se contenter d'un statut de remplaçant. Entré en jeu à quatre reprises dans le championnat d'Angleterre, le natif de Saint-Doulchard n'a disputé que 44 petites minutes. Au micro de Canal+, il a fait l'éloge de la Premier League, un cran au-dessus de la Ligue 1.

"En termes d’intensité, de volume de travail, on est largement au-dessus. Même à côté des entraînements, c’est un monde au-dessus. Je pensais bien travailler en France mais j’ai été surpris ici. Dans le championnat il y a beaucoup plus d’intensité, beaucoup plus de courses. Comparé à la France, il n’y a pas du tout de temps mort", a ainsi expliqué Morgan Sanson. Des propos habituels, qui rappellent ceux de la plupart de ses prédécesseurs, choqués à leur arrivée en Angleterre.

Actuellement 9e du championnat anglais, Aston Villa est l’une des bonnes surprises de la saison de l’autre côté de la Manche. Dans une équipe qui tourne bien, Morgan Sanson devrait avoir du mal à se faire une place dans les prochaines semaines, mais on peut compter sur lui pour donner le maximum.