De Roon promet d'offrir 1000 pizzas en cas de victoire en Ligue des champions

Marten de Roon compte tenir sa promesse de faire de la pizza pour plus de 1000 personnes si Atalanta remportait la Ligue des champions. L'Atalanta affrontera le Paris Saint-Germain en quarts de finale à Lisbonne ce mercredi alors qu'ils cherchent à poursuivre leur rêve européen. Marten De Roon a déclaré plus tôt cette année qu'il ferait de la pizza pour les fans de Bergame si le club de Serie A gagnait la plus belle compétition européenne.

S'exprimant avant la rencontre avec le PSG, le milieu de terrain de 29 ans s'en tient à ce plan : "Comme je l'ai dit, si nous gagnons la Ligue des champions, il y aura de la pizza pour plus de 1 000 personnes", a déclaré De Roon lors d'une conférence de presse. "Cependant, si nous perdons, nous essaierons à nouveau d'atteindre cet objectif l'année prochaine. Je ne peux pas supporter de nous voir perdre. Nous réessayerons l'année prochaine et nous verrons comment cela se passera."

En raison de la pandémie de Coronavirus, le quart de finale d'Atalanta consistera en un seul match plutôt que deux manches et De Roon pense que cela profite à son équipe contre une équipe aussi forte que le PSG. "Jouer seulement 90 minutes contre une équipe aussi forte est plus facile que de les affronter sur une double confrontation", a-t-il déclaré à 'France Football'. "Nous pouvons provoquer un bouleversement, même si ce sera difficile. Nous ferons de notre mieux. Au moment du tirage au sort, je pensais que ce serait un match fantastique".

"Après le match aller de la phase de groupes, nous ne pensions pas pouvoir aller aussi loin. Nous voulions gagner les deux derniers matchs pour nous qualifier pour la Ligue Europa et à la place, cela s'est bien passé pour nous. La pause après le championnat a été bonne pour nous. Nous avons beaucoup joué et ce n’était pas facile. Nous ne courons pas plus que les autres, nous le faisons mieux, étant donné que nous passons la plupart des matches dans la moitié du terrain adverse. Notre objectif est de ramener le ballon le plus haut possible", a ajouté De Roon.

Le milieu de terrain a rendu hommage à son entraîneur : "Gasperini avait-il pour objectif de rendre l'Atalanta européen ? Non. Mais il voulait tirer le maximum de ses joueurs, et donc de l'équipe. Peut-être que le maximum de l'équipe est la 10e place, l'Europe, le titre... On a continué de grandir et de bien travailler, et on est arrivé en Ligue des champions. L'ambition qu'il a affichée, c'était d'aller le plus loin le possible. Et on est là. C'est vraiment une aventure fantastique. Il a complètement changé la façon de jouer au football à Bergame, mais surtout il a changé la mentalité. Il n'y a qu'une seule façon de démarrer un match, c'est en voulant à tout prix le gagner. Peu importe l'équipe que tu affrontes, tu dois avoir cet état d'esprit et cette croyance. Pour moi ça a tout changé car maintenant on aborde chaque match avec une immense confiance en nous et en nos chances de gagner".