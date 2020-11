Pour Gasperini, Liverpool était tout simplement trop fort

Que le Final 8 semble loin pour l'Atalanta Bergame... Mardi soir, l'équipe entraînée par Gian Piero Gasperini a été balayée à domicile par Liverpool (0-5), en Ligue des Champions. Suite à ce large revers, les Transalpins pointent à la 3ème place de leur groupe, à égalité de points avec l'Ajax Amsterdam et à cinq points des Reds, leaders.

En conférence de presse d'après-match, Gian Piero Gasperini ne s'en est pas caché : Liverpool était tout simplement trop fort. "On a été inférieurs dans beaucoup de domaines. Liverpool était beaucoup plus fort. L'écart était vraiment important, cela va devoir nourrir notre réflexion. Je ne crois pas qu'on a eu peur de Liverpool, on venait de faire deux bons résultats (victoire 4-0 contre Midtjylland et 2-2 contre l'Ajax) et il n'y avait aucune crainte", a d'abord confié l'entraîneur de l'Atalanta, pointant ensuite les erreurs.

"On pensait pouvoir suivre et même être dangereux. On répète les mêmes erreurs qu'en Championnat, on court aussi beaucoup moins... On doit réfléchir sur l'aspect tactique pour surpasser les difficultés actuelles, on prend trop de buts, on en marque moins et on parcourt moins de kilomètres", a-t-il ajouté. Place au travail, donc.