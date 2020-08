Merci Choupo-Moting !

Neymar était attendu. L'entrée en jeu de Kylian Mbappé l'était tout autant. Et pourtant, c'est bien Eric Maxim Choupo-Moting qui a volé la vedette aux deux stars du Paris Saint-Germain ce mercredi contre l'Atalanta Bergame (1-2), en quart de finale de la Ligue des champions...

Annoncé partant il y a quelques semaines, avant qu'il ne soit prolongé pour deux mois supplémentaires afin de pallier le départ d'Edinson Cavani, l'international camerounais a choisi le meilleur des moments pour sortir du bois et envoyer Paris en demi-finale de la reine des compétitions européennes. Une suprise -une vraie !- dans un match qui était plus que mal embarqué pour le PSG. Car avant que Choupo-Moting ne pousse Paris à la victoire, l'Atalanta Bergame filait tout droit vers une qualification historique grâce à un but de l'ancien monégasque Mario Pasalic (1-0, 27e). Mais c'était sans compter sur le prince d'un soir... Choupo !

La surprise est d'autant plus belle que Choupo-Moting ne figurait même pas sur la liste des joueurs inscrits en Ligue des champions au début de la compétition. L'ancien joueur de Schalke 04 n'a été ajouté qu'il y a quelques jours pour compenser les récents départs.

Une opportunité que l'attaquant a saisi à la volée en amenant l'égalisation de Marquinhos (90e) avant de signer le but du succès du bout du pied sur un centre de Kylian Mbappé (90+2e). Le tout dans le temps additionnel... et en deux minutes. Incroyable ! Inattendu ! Voire même inespéré à ce stade de la rencontre ! Mais oui, Paris sera bien en demi-finale de la C1. Une première depuis 1995.

Benjamin Quarez, pour 'Goal'.