Keylor Navas sort sur blessure

Mené au score par l'Atalanta Bergame et incapable d'égaliser, le PSG vitvivait une soirée cauchemardesque à Lisbonne, ce mercredi soir. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que le club de la capitale a perdu Keylor Navas. Si la nature de la blessure et la raison sont encore inconnues, le portier parisien s'est ecroulé dans la surface à la 72eme minute.

Après avoir demandé le changement, il s'est finalement ravisé et a serré les dents. Mais la douleur a semblé trop forte pour pouvoir terminer la rencontre puisqu'à dix minutes de la fin du temps réglementaire, l'ancien gardien du Real Madrid a laissé sa place à Sergio Rico, prêté toute la saison par le FC Séville. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas...

Heureusement pour lui, le PSG a pu retrouver le sourire et se qualifier pour les demi-finales par la suite, mais pourrait perdre son gardien titulaire pour la prochaine rencontre de la compétition.