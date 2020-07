Thomas Lemar poussÃ© vers la sortie...

31 matchs, 2 buts et 3 passes décisives pour Thomas Lemar en 2018-2019, puis 22 matchs, 0 but et 0 passe décisive en 2019-2020.

Pour un joueur qui a coûté 70 millions d’euros à l’Atlético Madrid il y a maintenant deux ans, le retour sur investissement n’est pas au rendez-vous. Et les dirigeants madrilènes s’apprêtent à prendre une décision radicale pour y remédier.

D’après la grande majorité des médias espagnols, Lemar a été placé sur la liste des transferts par sa direction, malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. Autant dire tout de suite que les Rojiblancos ne parviendront jamais à récupérer leur mise de départ.

Vous l’aurez compris, Lemar devrait avoir peu de prétendants. Certes, son talent demeure intact, mais le joueur s’est perdu en Espagne, et il n’est plus que l’ombre de celui qu’il était à Monaco ou avec les Bleus. À moins que celui-ci ne se réveille en Ligue des Champions ?