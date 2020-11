Diego Costa touché par des effets secondaires de la Covid-19 ?

Ayant participé à la victoire de l’Atlético Madrid face au FC Barcelone le week-end dernier, Diego Costa n’a pourtant pas été retenu par Diego Simeone dans le groupe madrilène pour affronter le Lokomotiv Moscou, ce mercredi soir.

Une surprise puisque l’attaquant international espagnol était attendu comme titulaire. Mais, Costa a été obligé d’interrompre son entraînement de veille de match mardi, ressentant une gêne dans la jambe droite et a donc dû déclarer forfait. Vingt-quatre après, l’Atlético a communiqué sur le sujet et annonce que son attaquant souffre d’un thrombose veineuse à la jambe.

"Diego Costa a subi des tests dans la matinée du mercredi 25 novembre à la clinique de l'Université de Navarre pour découvrir l'étendue de l'inconfort dans sa jambe droite. Le rapport des services médicaux du club indique que notre attaquant a eu une thrombose veineuse profonde spontanée à la jambe droite. Elle n'est pas liée à un traumatisme ou à une blessure antérieure. Le joueur est en attente d'évolution."

Une séquelle qui peut durer

A quoi est donc liée cette blessure et cet inconfort apparus comme par magie ? Il semblerait que Diego Costa subisse de plein fouet un effet secondaire de son combat avec le coronavirus. En effet, certaines études affirment que les patients touchés par le Covid-19 ont plus de "chance" d’être touché par ce phénomène avec un caillot sanguin qui se créé dans les veines et qui peut remonter jusqu’en dans les poumons si le problème n’est pas pris à temps.

En septembre dernier, l’ancien de Chelsea avait été testé positif au Covid-19, au même titre que son coéquipier de club Santiago Arias. Il s'en est rapidement sorti, en suivant à la lettre le protocole sanitaire instauré en Espagne et partout dans le monde, mais pas sans séquelles. Face à cette situation, l’Atlético Madrid ne souhaite prendre aucun risque avec son joueur.

"L’attente d’évolution" qui vient clôturer le communiqué des Colchoneros indique que Diego Costa pourrait manquer de nombreuses rencontres dont le derby contre le Real Madrid. Mais comme le dit l’adage, la santé avant tout.