"Je n'accepterai pas l'offre; le PSG veut faire une équipe avec Messi et moi"

Depuis le 1er janvier 2021, Sergio Ramos est libre de négocier avec l'équipe de son choix. Le mythique capitaine du Real Madrid est en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé avec son club.

De quoi faire paniquer les supporters madrilènes, qui savent ô combien le défenseur central est important au sein de l'équipe de Zinedine Zidane. Et les fans peuvent s'inquiéter, alors qu'une nouvelle information est tombée ce mardi.

Selon les informations du 'Chiringuito' et de son présentateur Josep Pedrerol, Sergio Ramos aurait refusé une offre de prolongation de son président pour... aller jouer au PSG, avec Leo Messi ?

"La proposition que vous m’avez faite, je ne l’accepterai pas. Au PSG, ils m'ont dit qu'ils feraient une équipe avec moi et avec Messi", aurait déclaré Sergio Ramos à Florentino Perez lors d'une discussion sur son avenir avant le match contre Elche.

Une tendance révélée par les dernières informations de 'Marca', qui indique que le défenseur central ne serait pas convaincu par la proposition d'une année de contrat supplémentaire faite par le club merengue.

Le Real Madrid comprendrait le refus de son capitaine et que celui-ci soit en train d'écouter les offres des autres équipes, qui pourraient lui proposer un contrat d'une durée supérieure à un an. Le club espagnol ne devrait d'ailleurs pas lâcher selon le média, et voudrait absolument suivre ce plan de prolonger le joueur année par année, en raison de la situation économique difficile. Sans oublier que l'international de la Roja a 34 ans.

Le feuilleton Ramos risque donc de durer jusqu'à la fin de la saison, et le PSG aurait une carte à jouer.