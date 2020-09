Au Real, les joueurs renoncent à 1 million d'euros de primes

Si plusieurs équipes rencontrent d'importantes difficultés financières suite à la pandémie de Coronavirus et à toutes ses conséquences, le Real Madrid n'est pas le club le plus touché financièrement par la récente crise, on apprenait dernièrement que malgré les événements, le Real était un des rares clubs à avoir réalisé un profit lors du précédent exercice.

Pourtant, les joueurs de l'effectif madrilène ont décidé, d'après la 'Cadena COPE', de renoncer à deux de leurs primes portant sur la saison dernière, permettant ainsi aux dirigeants d'économiser près de 25 millions d'euros.

En effet, les joueurs devaient percevoir une première prime de 700 000 euros après le sacre en championnat et 300 000 euros pour la Supercoupe. Une décision qui devrait réjouir un certain Florentino Pérez.