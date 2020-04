"Aubameyang doit jouer dans un club plus ambitieux qu'Arsenal"

Pierre-Alain Mounguengui pense qu'Aubameyang devrait jouer dans une autre équipe, un club plus ambitieux que les Gunners.

Dans une interview pour 'ESPN', le président de la Fédération gabonaise de football n'y est pas passé par quatre chemins et pense que sa star devrait quitter l'Emirates Stadium.

"Je ne veux pas dire qu'Arsenal n'a pas d'ambition, mais pas autant que d'autres clubs européens", a-t-il affirmé.

"Si Pierre obtenait un contrat avec un club plus ambitieux, il trouverait définitivement sa place. Sur le plan individuel, il fait partie des meilleurs joueurs du monde", a-t-il poursuivi.

De plus, le dirigeant gabonais a demandé au joueur de continuer à travailler pour ainsi attirer l'attention des grands clubs.

"Le conseil que je lui donne, c'est qu'il continue de travailler et qu'il attire l'attention des meilleures équipes, et les plus ambitieuses. Aujourd'hui, il est à Arsenal et ne gagne rien, c'est un échec collectif", a-t-il conclu.