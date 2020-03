"Aubameyang est ce dont Manchester United a besoin"

Pierre-Emerick Aubameyang est «ce qui manque à Manchester United», juge Paul Merson. Et ce dernier estime qu'il y a possibilité qu'Arsenal puisse connaitre le même scénario qu'avec Robin van Persie.

En 2012, les Gunners ont vu leur meilleur atout offensif quitter le le nord de Londres pour rejoindre l'un des rivaux de Premier League. Van Persie est parti pour courir après des titres avec la formation d'United et qui a émergé comme le chainon manquant au dispositif de Sir Alex Ferguson à cette période-là. Les Red Devils ne jouissent plus d'un tel goleador, mais ils reconstruisent sous Ole Gunnar Solskjaer et sont parmi ceux qui ont été liés à Aubameyang alors que ce dernier tarde à signer un nouvel accord à Arsenal.

Merson craint que les Gabonais ne suit le même chemin que Van Persie, l'ancienne star des Gunners déclarant à Sky Sports: "Aubameyang est ce qui manque à Manchester United. Il est un buteur et les buteurs sont inestimables. Si vous regardez United et la façon dont ils ont joué contre Manchester City il y a quelques semaines, je pensais qu'ils étaient très, très bons. Vous les avez regardés et avez pensé qu'ils avaient une chance, surtout s'ils pouvaient également mettre la main sur quelques joueurs de plus, en particulier un milieu de terrain créatif. Vous ne pouviez pas vous empêcher d'être impressionné par leur performance et s'ils signaient Aubameyang et qu'ils avaient aussi quelqu'un comme Jack Grealish. Ils seraient une force majeure, à mon avis."

Les Gunners intéressés par Issa Diop ?

"Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur marquer 20 à 25 buts, et c'est ce que Aubameyang peut apporter, a ajouté l'ex-international anglais. Il vous assure 25 buts sans même se fatiguer. Ajoutez un Grealish s'ils peuvent l'avoir et ensuite vous avez aussi Bruno Fernandes jouant derrière un attaquant, Manchester United sera une force majeure."

Aubameyang qui quitterait Arsenal pour MU, serait-ce une progression sportive ? «Je ne pense pas que vous puissiez dire qu'Aubameyang serait ambitieux s'il allait à Manchester United. Il irait pour l'argent parce qu'il a presque 31 ans et ce serait probablement son dernier gros transfert, a rétorqué Merson. Pour le moment, vous ne pouvez pas dire que vous allez à Manchester United et obtenir des trophées garantis. Vous ne pourrez pas garantir à United de gagner quoi que ce soit au cours des deux ou trois prochaines saisons. Ils s'améliorent mais ce ne sont pas des ambitions, c'est l'argent. »