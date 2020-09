Aubameyang révèle pourquoi il a refusé de "bonnes opportunités" et a prolongé à Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang a révélé pourquoi il avait refusé un certain nombre de "bonnes opportunités" pour prolonger son séjour à Arsenal. Les spéculations sur l'avenir d'Aubameyang à Arsenal faisaient rage alors qu'il entrait dans la dernière année de son contrat plus tôt cet été, au milieu des rumeurs d'intérêt de certains des plus grands clubs d'Europe, y compris le géant de la Liga, le FC Barcelone et un de Serie A, l'Inter Milan.

Les Gunners semblaient faire du surplace dans les négociations concernant une prolongation du Gabonais, et le joueur de 31 ans a botté en touche sur les rumeurs de transfert après son tour d'honneur lors de la victoire finale de la FA Cup contre Chelsea le 1er août. Cependant, les prières des fans des Gunners ont été exaucées lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a signé un nouveau contrat le 15 septembre, qui le maintiendra à l'Emirates Stadium au moins jusqu'en 2023.

L'international gabonais a maintenant expliqué sa décision de rester dans l'effectif d'Arsenal, remerciant son entraîneur, Mikel Arteta, et les supporters du club de l'avoir aidé à se décider. "Deux choses m'ont persuadé de rester", a déclaré Aubameyang à Sky Sports avant un affrontement lundi soir avec Liverpool, champion en titre de la Premier League. "La première chose a été Mikel Arteta, car depuis son arrivée, il nous apporte beaucoup de positivité et une nouvelle philosophie".

"Je pense que c'était important parce que cela correspondait à mon jeu et je sens que je peux m'améliorer avec lui. Je pense que c'était le facteur clé et aussi, l'amour que je reçois des fans et de tout le club. Tout le monde me traite très, très bien, donc je me sens chez moi et c'est pourquoi je reste. Nous avons eu une conversation pendant le lock-out et nous étions censés parler d'un match et il a dit "d'accord, oublie ça, on va parler de l'avenir "et il m'a demandé ce que je voulais faire", a ajouté le Gabonais.

"Je me suis dit : 'Je me sens bien depuis que tu es venu, je m'améliore, et la philosophie est très, très positive donc je veux juste rester' et il était comme 'Je suis sûr que si tu restes, tu peux laisser un héritage, mais tout dépend de toi et de ce que tu veux. Bien sûr, tu peux aussi partir et aller chercher des trophées dans de grands clubs, mais je pense que tu peux créer un héritage ici dans ce grand club'. C'était le message clé pour moi et après cette conversation, je me suis dit" d'accord, tout est clair pour moi et je veux juste rester", a conclu Aubameyang.

L'avant-centre qui a marqué 71 buts en 112 apparitions pour les Gunners depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund en janvier 2018, dit que bien qu'il ait envisagé de quitter l'Emirates à un moment donné, ses liens émotionnels avec le club se sont finalement avérés trop forts pour lui pour partir : "J'y pensais pour vous dire la vérité car j'avais aussi de bonnes opportunités", a ajouté Aubameyang. "Mais ce sentiment d'être ici - l'amour des fans et de tout le club - je ne suis pas sûr qu'en partant, je recevrai le même amour, c'est pourquoi je reste. Je suis vraiment fier d'être le capitaine mais ce n'est pas le facteur le plus important pour rester. Bien sûr, c'est un excellent travail à faire, mais cela ne faisait pas partie de moi rester ici".