Aubameyang signe un triplé face au Leeds de Bielsa

Tout amateur de football aime les buts, les occasions, les arrêts et les matchs animés. On dit toujours que seuls les entraîneurs aiment les 0-0, et Leeds veille généralement à ce que ce soit divertissant. Mais cela ne suffit pas pour survivre dans l'élite.

Arsenal a battu l'équipe de Marcelo Bielsa au cours d'une excellente première mi-temps des hommes d'Arteta. À la 13e minute, Aubameyang commence son festival et ouvre le score d'un tir à ras de terre féroce au premier poteau.

Ce but a confirmé la meilleure entame de match des Gunners, même s'ils n'ont pas marqué d'autres buts avant la dernière ligne droite de la première mi-temps.

Aubemayeng a signé un double qui serait provisoire. Il l'a fait depuis les onze mètres après un pénalty inutile provoqué par Meslier, le gardien de but de Leeds, à la 41e minute. Et Arsenal a eu le temps de marquer le troisième but avant la fin de la première mi-temps par l'intermédiaire d'Héctor Bellerín.

En seconde période, le scénario semblait se répéter. C'est ce qu'a fait croire Aubameyang, qui a réussi son coup du chapeau au bout de deux minutes seulement. Le score de 4-0 était retentissant, mais rien n'est jamais acquis avec Arsenal et Bielsa dans le même stade.

Leeds a tellement changé la donne que, bien qu'ils aient été totalement dominés en première mi-temps, ils ont terminé le match avec des statistiques très équilibrées. Les buts de Struijk et Helder Costa ont redonné de l'intérêt à ce match en seulement onze minutes de jeu.

À un peu plus de 20 minutes de la fin, la folie menaçait de s'emparer de l'Emirates, mais le score de 4-2 n'allait finalement plus bouger.

Les Gunners devancent les Whites avec 34 points, contre 32 pour leur adversaire, au milieu du tableau et à cinq points des places européennes.