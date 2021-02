"Aucun joueur de City peut voter pour un joueur d'United"

L'ancien joueur de Manchester City - qui a servi dans son club de formation de 2001 à 2015 - Micah Richards a révélé l'existence d'une "règle cachée'' dans le vestiaire du club en ce qui concerne les votes pour le prix du meilleur joueur de l'année en Premier League.

Une «règle» qui, explique la presse anglaise, peut faire la différence lors du choix du prix, qui fait de Bruno Fernandes l'un des favoris. "Il y a une 'règle' dans le vestiaire de Manchester City, en tout cas pendant ma carrière là-bas, concernant le prix du meilleur joueur de l'année. Si quelqu'un de Manchester United est dans la course, mais qu'il y a un joueur de Liverpool ou de Chelsea qui est d'un niveau similaire, alors notre vote irait à Stamford Bridge ou Anfield. C'est une politique commune : vous ne votez pas pour votre rival ", a déclaré le défenseur au 'Daily Mail'.

Pourtant, Richards suppose que dans ce cas, il irait à l'encontre de cette "règle" : "Il y a des exceptions où il faut reconnaître la brillance de quelqu'un. Je me souviens qu'en 2007 j'ai voté pour Cristiano Ronaldo et en 2010 pour Wayne Rooney, car il aurait été absurde de prendre une autre décision après leurs incroyables campagnes. Et si j'étais dans le vestiaire maintenant, je devrais voter contre la "règle". Il y a beaucoup de bons candidats, pas seulement Rúben Dias et Ilkay Gundogan, mais le meilleur joueur de 2020/21 est Bruno Fernandes", a-t-il expliqué.

Et justifie : "Leurs chiffres à ce stade de la saison font peur pour un milieu de terrain: 15 buts et 10 passes décisives. Il est impliqué dans un but, que ce soit en marquant ou en regardant, toutes les 84 minutes. Il a créé 71 occasions et je ne pense pas que Manchester United serait dans le top 4 sans lui. La grande marque d'un joueur est ce qu'il fait aux autres dans l'équipe et Fernandes a aidé à améliorer tout le monde autour de lui. Il a déjà acquis une réputation. On dit que quand United marque on pense tout de suite à Bruno."