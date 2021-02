"Aujourd'hui les joueurs sont considérés comme grands alors qu'ils n'ont rien fait"

Zlatan Ibrahimovic a accordé une interview à la chaîne 'Discovery' où il a parlé de sa passion pour le jeu et de la fierté qu'il a d'être un joueur 'vétéran'. L'attaquant suédois de 39 ans a choisi Ronaldo, le brésilien, comme le meilleur de l'histoire et a parlé du lien de LeBron James avec la politique.

"Ronaldo, le Phénomène, est le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi ce Ronaldo est le football. La façon dont il bougeait, pour moi, il est le meilleur joueur de l'histoire, sans aucun doute", a estimé Zlatan, à propos du Brésilien.

Le Suédois, très fier de sa carrière, est incrédule quant à la façon dont les jeunes joueurs acquièrent rapidement le statut de stars : "Les jeunes joueurs jouent cinq minutes et sont considérés comme géniaux par tout le monde. Je suis heureux de venir de la vieille école. Les réseaux sociaux ont tout changé, aujourd'hui, grâce à eux, les joueurs sont considérés comme grands alors qu'ils n'ont rien fait ou très peu. C'était comme si il fallait faire de grandes choses pendant très longtemps pour être considéré comme un grand joueur.", a-t-il souligné, ajoutant: "Je me sens heureux et reconnaissant à chaque fois que je suis sur le terrain. Je n'ai jamais perdu ma passion pour ce que je fais. Le ballon est mon meilleur ami et je veux être avec mon meilleur ami toute ma vie. "

Ibrahimovic a également été invité à commenter les liens du basketteur LeBron James avec la politique. "C'est phénoménal ce qu'il fait. Mais je n'aime pas ça quand des gens avec une sorte de statut se consacrent à la politique en même temps. Je veux dire, fais ce que tu sais faire. Je joue au football parce que je suis le meilleur pour jouer au football, je n'aime pas la politique... C'est la première erreur que font les gens quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut. "