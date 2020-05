Aulas et l’OL demandent à la LFP de faire machine arrière

L’Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas continue de lutter pour que le championnat de Ligue 1 puisse reprendre. Après avoir saisi le Gouvernement et le Ministre des Sports, le patron des Gones vient d’interpeller la LFP dans le but d’invalider la décision de l’arrêt du championnat. Il demande la tenue d’une assemblée générale d’urgence.

L’OL "demande à la LFP de réétudier sa position d’arrêter définitivement la saison 2019/2020 qu’elle a prise le 30 avril dernier de façon précipitée et hâtive, comme le club ne cesse de le souligner depuis".

L’Olympique Lyonnais informe avoir saisi officiellement ce soir la Ligue de Football Professionnel pour lui demander de réétudier la position d’arrêter définitivement la saison 2019/2020 de Ligue 1...



La décision de la Ligue de faire disputer des rencontres amicales dès le mois de juillet alors que cette période était interdites pour les manifestations sportives n’a fait qu’accentuer le courroux des Rhodaniens. « Puisque les équipes pourront reprendre l’entrainement dès le 2 juin et que les matches amicaux pourront se tenir en juillet alors les conditions sont réunies pour que les clubs disputent non seulement des matches amicaux mais aussi des rencontres officielles ».

L’OL demande que la reprise de la saison prochaine soit décalée à septembre, pour permettre à celle de 2019/2020. Aulas réitère aussi sa proposition de boucler l’exercice par des play-offs.