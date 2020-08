"Avant le Bayern, Antoine n'avait qu'une envie : partir"

Dure saison pour Antoine Griezmann. Pour sa première année sous les couleurs du FC Barcelone, le champion du monde français a manqué son adaptation et les choix de ses entraîneurs ne l'ont pas aidé à se faire une place.

Laissé sur le banc à plusieurs reprises par Quique Setién après la pause dûe à la pandémie, le Français ne semblait plus à l'aise ou épanoui dans l'effectif du Barça. Mais l'arrivée de Koeman aurait changé bien des choses.

Dans un entretien avec 'RMC', l'ancien agent d'Antoine Griezmann, Éric Olhats, a confié que le joueur français avait eu envie de partir, jusqu'à la défaite contre le Bayern Munich et l'arrivée du nouvel entraîneur.

"Avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n'avait qu'une envie : partir. Il sentait qu'il ne faisait pas partie des plans, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Puis il y a eu ce qu'on sait et une conversation avec Koeman qui l'a rassuré, lui a fait part de ses projets, du fait qu'il le considérait comme un joueur important pour l'avenir", a expliqué Olhats.

L'ancien agent du Principito explique qu'il n'était plus possible de faire face aux "ballons qui n'arrivent jamais" et au "comportement discutable" de l'entraîneur du Barça : "C'est un garçon qui a gardé beaucoup de fraîcheur et ne fonctionne qu'avec l'envie. Il était impossible de repasser une année comme ça."

Mais à son arrivée, Ronald Koeman a rapidement annoncé qu'il comptait faire jouer Antoine Griezmann dans une position qui lui conviendrait plus que celle d'ailier, un bon signe pour l'ancien Colchonero. Sans parler du possible départ de Leo Messi, qui pourrait donner un nouveau rôle au Français.