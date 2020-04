"Avant le virus, je pensais que MbappÃ© signerait au Real cet Ã©tÃ©"

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, mais il pourrait être de plus en plus proche du Real Madrid. C'est en tout les cas ce que pense Yvan Le Mée, agent de joueur.

Le Mée a notamment permis à Ferland Mendy se rejoindre le Santiago Bernabéu l'été dernier, comme il l'avait fait en son temps avec Julien Faubert, et a évoqué la possibilité de voir Mbappé au Real Madrid.

"Mbappé, dans un contexte normal, sans cet horrible virus ni le problème économique qui est à venir, nous pourrions penser qu'il allait signer au Real Madrid cet été, il ne semble pas prolonger et il lui reste deux ans de contrat. Mais avec tout ce qui se passe, cela me semble impossible qu'un club puisse dépenser aujourd'hui ce que coûte Mbappé", a confié Le Mée à 'Marca'.

Selon l'agent Le Mée, Mbappé va être le meilleur attaquant du monde. "Je pense qu'il va vouloir jouer dans le meilleur club du monde, le Real Madrid, et être entraîné par son idole, Zidane", a-t-il expliqué.

Sur le prix du joueur, l'agent de Ferlandy Mendy a estimé que Mbappé coûterait 300 millions d'euros, plus que Neymar "parce qu'il est plus jeune et aussi bon". "Il n'y a pas une grande concurrence en attaque au Real. Et c'est là où il y a le plus de demande", a-t-il ajouté.

"Cette année, il n'y aura pas de grands transferts parce que les clubs ne feront pas de folies. Je pense qu'il viendra après l'Euro", a déclaré Le Mée sur la possible arrivée de Mbappé au Real.

Mbappé n'a pas été le seul nom cité par Yvan Le Mée, qui a évidemment parlé de son joueur, Ferland Mendy. "Ce fut un transfert très difficile parce que l'OL ne voulait pas le vendre et le Real ne voulait pas payer les 48 millions plus cinq millions de bonus", a confié le Français.

"Zidane voulait le joueur coûte que coûte et, malgré les problèmes, il n'a jamais lâché. C'est super important parce que parfois les entraîneurs en ont marre d'attendre et le club change d'avis. Ferland avait la Juve, Naples et l'Inter, mais le Real, c'est le Real. Petit, il avait un poster de Zidane", a raconté Le Mée.

Le nom d'Eduardo Camavinga, pisté de près par le Real Madrid, a lui aussi été évoqué. "Camavinga est un très bon joueur, être un grand joueur, c'est encore autre chose. Il est jeune et n'a pas encore joué la Ligue des Champions, donc pour moi c'est compliqué de jouer régulièrement au Real Madrid", a déclaré Yvan Le Mée.

"C'est un joueur qui a un grand avenir, mais je ne le vois pas s'imposer dès maintenant. Pour moi il n'a pas le profil pour le milieu. Ce serait une bonne recrue pour l'avenir mais ça n'a rien à voir, par exemple, avec Mendy, qui avait passé de bonnes années à Lyon", a-t-il conclu.

L'agent de joueur, qui représente Baptiste Santamaria, en a profité pour parler de son poulain. "J'en ai un qui n'est pas connu mais qui a les meilleures statistiques de Ligue 1 au poste de Casemiro. Il jouer à Angers, mais aujourd'hui, plus que le club, ce qui prévaut sont les statistiques. Il est jeune, il a de l'expérience et a le profil de Makélélé", a conclu Yvan Le Mée.