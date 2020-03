Bacary Sagna répond aux critiques de Fabregas

Cesc Fàbregas s'est mis dans la boue avec les dernières déclarations qu'il a faites sur son passage à Arsenal, des déclarations qui n'ont pas plu à certains de ses autres anciens coéquipiers, comme le Français Bacary Sagna.

Tout d'abord, Sagna a souligné que "Cesc est un bon gars, il l'est toujours et cela ne change rien", mais il a insisté sur la surprise que ses propos ont suscitée, puisque "il était censé être l'un des leaders de l'équipe, et en tant que leader on ne parle pas de son club de cette façon".

"Arsenal lui a permis de jouer, alors dire que certains joueurs n'étaient pas à son niveau est un peu dur. Je ne suis pas sûr que toutes les saisons qu'il a jouées aient été exemplaires", a-t-il ajouté.

Enfin, Sagna, ancien joueur de Manchester City, est allé plus loin dans ses propos à l'égard de Cesc Fàbregas et a conclu : "Dans ces années-là, la presse parlait de lui comme d'un homme qui ne courait pas assez ou qui ne poussait pas. D'autres joueurs auraient pu lui dire 'tu dois courrir plus'".