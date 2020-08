Bakker revient sur sa reprise avec le PSG

Avec un Juan Bernat en phase de reprise et un Layvin Kurzawa blessé, Mitchell Bakker a enchaîné les matches amicaux lors de la reprise du Paris Saint-Germain au mois de juillet.

Des matches amicaux qui l'ont conduit à être titulaire lors de la finale de la Coupe de France, puis lors de la finale de la Coupe de la Ligue une semaine plus tard. Une situation rêvée pour le jeune latéral de 20 ans.

"C'est un groupe qui a envie de performer. Et nous avons enchaîné les matches en juillet, sur le plan personnel, j'ai beaucoup joué et j'ai pris beaucoup de plaisir avec l'équipe. J'ai joué quelques matches avant le confinement, et là j'ai pu enchaîner plusieurs rencontres. C'est vraiment top", a déclaré Bakker.

Il est revenu sur le moment où il a appris qu'il serait titulaire en Coupe de France : "Lors de l'entraînement de veille de match, j'ai commencé à comprendre que je pourrai débuter la finale. Et le jour du match, lors de la réunion d'équipe, j'ai vu mon nom sur le tableau. J'étais très heureux de savoir que j'allais débuter ce match. J'ai envoyé un message à mes parents, et à quelques amis. J'étais vraiment heureux."