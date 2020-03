Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, était en conférence de presse pour évoquer la rencontre de ce dimanche 08 mars qui opposera les Merengue au Betis Séville au Benito Villamarín.

"Nous savons que ce sera un match compliqué. C'est une équipe qui fait de belles choses et une pelouse compliquée. C'est une très belle équipe. Ça va être un match physique. Nous devons bien jouer au niveau technique, égalemente", a commencé Zizou.

Zidane a évoqué l'opportunité de pouvoir continuer à écrire l'histoire du Real. "C'est une grande responsabilité d'être à la tête du Real Madrid. J'ai la chance de pouvoir vivrre ce grand moment ici. Je profite de chaque instant que l'on me donne de pouvoir vivre dans ce grand club. C'est une fierté. Je profite de chaque moment que le club me donne".

Interrogé sur l'absence de Bale dans le onze du Clásico et la présence de Vinicius, Zidane n'y est pas allé par quatre chemins. "Ici personne n'est au-dessus des autres. J'essaye de faire voir à mes joueurs qu'ils sont tous importants. Nous pouvons donner notre avis, mais il ne s'agit pas de dire qui est le plus important. Il faut que nous soyons tous impliqués et que les joueurs tirent le groupe vers le haut. Après, c'est moi qui décide et ce n'est pas facile. Je sais comment pense un joueur, il veut toujours jouer. Moi je suis ici pour prendre des décisions".

Le Français a été interrogé sur les problèmes récurrents du Real contre les plus petites équipes. "Il n'y a pas d'explications particulières. Nous essayons de tout donner sur le terrain, mais parfois cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que nous n'essayons pas. Les joueurs donnent tout sur le terrain", a affirmé le coach du Real avant de parler de son avenir.

"L'important, c'est le quotidien. Je me sens soutenu par le club, c'est clair. Ceux qui travaillent ici prennent tous le même chemin. Pour le moment, je suis l'entraîneur du Real Madrid, mais demain cela peut changer. Le plus important, c'est de transmettre aux joueurs qui tu es".

Enfin Zidane a parlé de Hazard et de Mariano, buteur contre le Barça lors du dernier Clásico. "J'ai parlé à Eden après la blessure et son opération. Il était très touché après s'être blessé, et maintenant que l'opération s'est bien passée, il va mieux moralement. J'espère qu'il reviendra vite".

"L'important, c'est que Mariano est comme les autres. Il doit être prêt. Quand tu as un effectif avec de tels joueurs, qui sont tous très bons, c'est compliqué d'en écarter un toutes les semaines".