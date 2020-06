"Bale ne veut pas retourner en Premier League"

Gareth Bale n'est pas intéressé par un retour en Premier League, explique son agent Jonathan Barnett, le Gallois étant toujours "très content" en Espagne et ouvert à la perspective de prendre sa retraite au Real Madrid.

Les spéculations concernant un départ de Madrid continuent de faire rage en ce qui concerne l'attaquant de 30 ans. C'est le cas depuis un certain temps maintenant, chaque fenêtre de transfert qui passe entraînant son lot de rumeurs. Un passage en Chine a été envisagé à un moment donné, alors que l'Amérique a été aussi évoquée comme un point de chute potentiel, mais aucun accord n'a été conclu.

Les bruits des coulisses ne se tassent donc pas et beaucoup d'équipes en Angleterre seraient ravies d'avoir la possibilité de récupérer l'ancienne star de Tottenham en Grande-Bretagne. Bale n'a cependant affiché aucun souhait de rentrer chez lui et Barnett, son agent, soutenant que le choix préféré de l'international gallois serait de rester dans son environnement actuel en travaillant sur un contrat jusqu'en 2022.

"Je n'ai aucune idée de sa valeur. Son salaire est assez élevé et l'endroit où il veut aller est très important dans sa vie. Je ne peux pas donner de chiffre", a déclaré Barnett à 'BBC Radio 4' lors d'un nouvel interrogatoire sur l'avenir de Bale. "C'est aux clubs de décider ce qu'ils veulent payer pour lui. Comme je l'ai toujours dit, il est plutôt content à Madrid. Il a un style de vie très agréable, je ne vois pas pourquoi il ne finirait pas sa carrière à Madrid. C'est la vie qu'il veut mener. Financièrement, il en aura assez pour le reste de sa vie et pour tous ses enfants et petits-enfants. Il a presque tout gagné durant sa carrière, sauf la Coupe du monde".

"Revenir jouer [en Premier League] serait une grande chose mais je ne pense pas qu'il veuille le faire pour le moment car il est très content de jouer au Real Madrid", a ajouté le représentant de l'ancien Spur. Le débat est donc clos. Du moins, pour l'instant.