Koeman salue le "grand joueur" Ousmane Dembélé

Décidément, les Français du Barça ont retrouvé la cote auprès de leur entraîneur, Ronald Koeman. Après Antoine Griezmann, décisif en Liga et encore en Ligue des Champions hier face à Ferencvaros (3-0), Ousmane Dembélé a également brillé.

Dans tous les bons coups, l’ancien joueur du Stade Rennais a inscrit un but et délivré une passe décisive. De quoi faire le plein de confiance pour la suite de la saison, et Koeman saura lui donner sa chance.

"Difficile pour l'entraîneur de décider"

"Dembélé est un grand joueur. Il a beaucoup de qualités, en face à face, il est rapide, il est efficace et à l'aise des deux pieds. Le plus important, c'est qu'il est très bien physiquement" , a savouré Koeman en conférence de presse.

"Il travaille bien. Nous savons qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs et il est difficile pour l'entraîneur de décider qui va jouer quand des joueurs comme Dembélé jouent à ce niveau" , a conclu Koeman. Tant qu’il sera en forme, "Dembouz" aura du temps de jeu. Mais comme à chaque fois, gare à la blessure…