Le Barça visait Alassane Pléa cet hiver

Formé à l'Olympique Lyonnais, Alassane Pléa est devenu au fil des années un attaquant redoutable. S'il se fait particulièrement discret en dehors des terrains, et que sa notoriété ne va pas forcément de paire avec son talent, le joueur âgé de 27 ans fait les beaux jours du Borussia M'Gladbach, pensionnaire de Bundesliga.

Auteur de 8 buts en 20 titularisations cette saison dans le Championnat d'Allemagne, l'ancien de l'OGC Nice fait partie des nombreux français qui brillent de l'autre côté du Rhin. Mais l'hiver dernier, Alassane Pléa aurait pu s'envoler pour la Catalogne, lui qui, selon Sport Bild, était courtisé par le FC Barcelone.

En effet, selon le média allemand généralement bien informé, le Champion d'Espagne, soucieux de pallier à la blessure de Luis Suarez, a tenté le coup lors du dernier mercato hivernal. Finalement, le Barça s'est attaché les services d'un autre ancien pensionnaire de la Ligue 1 en la personne de Martin Braithwaite.

Recruté en tant que joker médical, le Danois avait l'avantage de coûter moins cher. Et pour cause, le FC Barcelone aurait offert entre 40 et 50 millions d’euros au Borussia Mönchengladbach pour son international français, mais le club allemand, bien décidé à le conserver, avait jugé ce montant insuffisant.