Oscar Ruggeri présente ses excuses à Gérard Piqué

Champion d'Europe et du Monde avec la Roja, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, huit fois Champion d'Espagne... Le palmarès de Gérard Piqué, emblématique défenseur du Barça, force le respect. Pourtant, l'ancien de Manchester United ne fait pas toujours l'unanimité en Europe.

Peu aimé par rapport à sa personnalité, le joueur de 33 ans l'est encore moins du côté de Madrid, forcément... Et ce n'est pas Oscar Ruggeri, ancien du Real Madrid aujourd'hui devenu entraîneur de San Lorenzo en Argentine qui dira le contraire, lequel avait vivement critiqué Gérard Piqué au micro de 'Fox Sports Argentine'.



"Piqué est un second couteau, comme moi, comme beaucoup d'autres. Il a une belle allure, une belle barbe, il est marié avec une chanteuse, mais s'il jouait à Valence, personne ne le connaîtrait. Il a fini par jouer au Barça, mais il est comme moi, dans la moyenne. Un bon défenseur oui, mais rien de plus. À Barcelone il n'est jamais mis sous pression, à part contre les très grosses équipes", avait ainsi estimé l'ancien de la Maison Blanche. Des propos sur lesquels il est finalement revenu ce jeudi.Conscient d'êtredans ses propos, Oscar Ruggeri a tenu à"Je m'excuse mille fois, parce que la famille ça ne se fait pas. Je n'ai jamais parlé de la famille. Je l'ai toujours fait de joueur à joueur. J'ai eu tort de dire ça. Je ne le connais pas et il a dû être dérangé par rapport à sa famille (...) Ceux d'entre nous qui évoluent en sélection nationale et deviennent champions du monde sont de bons centraux", a regretté l'ex-Merengue pour Fox Sports. Plus nuancé.