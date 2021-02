Mbappé dépasse Pauleta

Mbappé sur le podium des meilleurs buteurs du PSG

Kylian Mbappé a inscrit 5 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue des Champions, soit autant que lors de ses 15 précédents. Seuls Karim Benzema (18) et Thierry Henry (12) ont plus marqué que lui (10) parmi les joueurs français en phase à élimination directe de Ligue des champions.

Auteur d'un triplé, Kylian Mbappé est devenu, avec 111 réalisations, le troisième meilleur buteur toutes compétitions confondues de l'histoire de Paris, dépassant Pedro Miguel Pauleta (109). Seuls Edinson Cavani (200) et Zlatan Ibrahimovic (156) font mieux que Mbappé pour le PSG.

Kylian Mbappé est le premier joueur de l'histoire à marquer un triplé contre Barcelone en phase à élimination directe de Ligue des Champions. A 22 ans et 58 jours, il est le troisième plus jeune joueur à marquer 3 buts lors d'un match à élimination directe en Ligue des champions, derrière Nicklas Bendtner avec Arsenal en 2010 (22 ans et 52 jours) et Gerard avec Valence en 2000 (21 ans et 24 jours).

Seul Erling Haalang (6) est impliqué sur plus de buts que l'attaquant de Paris Moise Kean (4 – 3 buts, 1 passe décisive) en Ligue des Champions cette saison parmi les joueurs nés en 2000 ou après.